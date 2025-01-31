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Hatay İkinci Yılında: Depremde Zarar Gören Sağlık Altyapısı Yeni Yatırımlarla Yeniden İnşa Ediliyor

Hatay'da depremler sonrası sağlık altyapısının yenilenmesi için 9 hastane ve poliklinik hizmete açıldı. Sağlık yatırımları hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:31
Hatay İkinci Yılında: Depremde Zarar Gören Sağlık Altyapısı Yeni Yatırımlarla Yeniden İnşa Ediliyor

Hatay'da Sağlık Altyapısı Yeniden İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay, yeni sağlık yatırımları ile ayağa kaldırılıyor. 9 hastane, 3 semt polikliniği ve 3 aile sağlığı merkezi açılarak, depremlerde hasar gören sağlık altyapısı yeniden canlandırıldı.

Hatay, Depremlerden En Çok Etkilenen İl Oldu

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'da, yıkılan ve ağır hasar gören sağlık tesislerinin yerlerini almak üzere hızlı bir yatırım süreci başlatıldı. Bu kapsamda, 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte İskenderun, Hassa, Arsuz, Belen, Defne, Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastaneleri göreve başladı.

Kentteki Tesislerin Sürekli Hizmet Sunması Bekleniyor

Hastanelerin yanı sıra, Samandağ, Antakya ve İskenderun'da açılan yeni semt poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri de, depremin yaralarının sarılması için önemli bir katkı sağlıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılan sağlık tesislerini değerlendirirken, Defne Devlet Hastanesi'nin 60 günde tamamlandığını ve diğer hastanelerin de depremin yıldönümünden önce hizmete açıldığını vurguladı.

Yeni Projelerle Sağlık İhtiyaçları Karşılanacak

Devam eden projelerle birlikte 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve Reyhanlı'daki ağız diş sağlığı merkezinin inşaat süreci de hız kesmeden devam ediyor. Vali Masatlı, mevcut projeler arasında 1100 yataklı Hatay Şehir Hastanesi gibi altyapı yatırımlarının da yer aldığını belirtti. Bu tesislerin, neredeyse 45-50 yıllık sağlık ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Hatay, sağlık alanındaki bu yepyeni yatırımlarla adeta yeniden doğuyor ve depremzedelerin daha sağlıklı bir gelecek için gerekli hizmetlere erişimi sağlanıyor.

Hatay'da depremlerde büyük hasar oluşan sağlık altyapısının ayağa kaldırılması için hizmete açılan...

Hatay'da depremlerde büyük hasar oluşan sağlık altyapısının ayağa kaldırılması için hizmete açılan 9 hastane ile 3'er semt polikliniği ve aile sağlığı merkezi, afetin yaralarının sarılmasına katkı sunuyor. Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu. Sarsıntılar nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören binlerce yapı arasında sağlık tesisleri de yer aldı. İlgili devlet kurumlarınca 6 Şubat 2023'teki afetin ardından kentte başlatılan yatırım atağı kapsamında 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun, Hassa, Arsuz, Belen, Defne, Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastaneleri hizmete açıldı. Hastanelerin yanı sıra Samandağ, Antakya ve İskenderun ilçelerine kazandırılan 3 semt polikliniği ile 3 aile sağlığı merkezi de afet sonrası vatandaşları ağırlamaya başladı. Kesintisiz hizmet veren tesisler, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunuyor.

Hatay'da depremlerde büyük hasar oluşan sağlık altyapısının ayağa kaldırılması için hizmete açılan...

Hatay'da depremlerde büyük hasar oluşan sağlık altyapısının ayağa kaldırılması için hizmete açılan 9 hastane ile 3'er semt polikliniği ve aile sağlığı merkezi, afetin yaralarının sarılmasına katkı sunuyor. Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu. Sarsıntılar nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören binlerce yapı arasında sağlık tesisleri de yer aldı. İlgili devlet kurumlarınca 6 Şubat 2023'teki afetin ardından kentte başlatılan yatırım atağı kapsamında 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun, Hassa, Arsuz, Belen, Defne, Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastaneleri hizmete açıldı. Hastanelerin yanı sıra Samandağ, Antakya ve İskenderun ilçelerine kazandırılan 3 semt polikliniği ile 3 aile sağlığı merkezi de afet sonrası vatandaşları ağırlamaya başladı. Kesintisiz hizmet veren tesisler, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunuyor.

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