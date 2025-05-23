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Hatay'ın 10 Yöresel Lezzeti Coğrafi İşaretle Tescillendi

Hatay'ın 10 yöresel lezzeti, UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı' kapsamında coğrafi işaret ile tescillendi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:59
Hatay'ın 10 Yöresel Lezzeti Coğrafi İşaretle Tescillendi

Hatay'ın 10 Lezzeti Coğrafi İşaret Olarak Tescillendi

UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı''nda yer alan Hatay, zengin mutfağıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Hatay'ın eşsiz yöresel lezzetlerinden aşur yemeği, bakla ezmesi, peynirli irmik helvası, tuzlu yoğurt çorbası, yaprak sarması, taş kadayıf, bahtenis dolması, fellah köftesi, pirzolalı yaprak sarma ve ekşi aşı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Tanıtım Etkinliği Antakya Gastronomi Çarşısı'nda Gerçekleşti

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Hatay Valiliği'nin girişimiyle düzenlenen programda coğrafi işaret belgesi verilen 10 ürün tanıtıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada Hatay'ın 600'den fazla yemek çeşidine sahip olduğunu belirtti.

Masatlı, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının bugün itibarıyla 50'ye çıktığını ifade etti. Ayrıca, 80 ürünün daha coğrafi işaret olarak tescil ettirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Vali Masatlı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu coğrafi işaretler, hem kültürümüzün zenginliğini hem de insanlarımızın bu noktadaki emeklerini tescil etmek anlamına geliyor. Kültürümüzün, turizmimizin ve kültürel varlıklarımızın tekrar ortaya çıkarılması noktasında çalışmalara devam edeceğiz."

Hatay'ın Gastronomisini Tanıtmak İçin Vurgu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de, Hatay'ın gastronomisini tanıtmak ve ayağa kaldırmak için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti.

Program sonunda katılımcılara, coğrafi işaret tescil belgesi verilen 10 ürün ikram edildi.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden aşur yemeği, bakla ezmesi, peynirli irmik helvası, tuzlu yoğurt çorbası, yaprak sarması, taş kadayıf, bahtenis dolması, fellah köftesi, pirzolalı yaprak sarma ve ekşi aşı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi. Programa Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden aşur yemeği, bakla ezmesi, peynirli irmik helvası, tuzlu yoğurt çorbası, yaprak sarması, taş kadayıf, bahtenis dolması, fellah köftesi, pirzolalı yaprak sarma ve ekşi aşı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi. Programa Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

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