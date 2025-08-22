DOLAR
Hatay İskenderun'da Trafik Kazası: Otobüsün Altına Savrulan Kişi Öldü

İskenderun'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu otobüsün altında kalan D.K. yaşamını yitirdi; yaralı hastaneye kaldırıldı, otomobil sürücüsü ve 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:24
Kaza Ayrıntıları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu seyir halindeki otobüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

B.A. yönetimindeki 31 AOC 486 plakalı otomobil, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K. idaresindeki 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, beraberindeki D.K. ise aynı yönde ilerleyen M.E. idaresindeki 31 C 2302 plakalı otobüsün altında kaldı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan D.K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.K.'nin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili otomobil sürücüsü ve 4 kişi gözaltına alındı.

