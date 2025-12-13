DOLAR
Hatay Kırıkhan'da Dereye Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Torun Mahallesi'nde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerinin iş makinesi ve halat yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:12
Torun Mahallesi'nde otlanan büyükbaş, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Torun Mahallesinde otladığı esnada dereye düşen inek, sahibi tarafından kendi imkanlarıyla çıkarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan büyükbaşı kurtarmak için operasyon başlattı.

İtfaiye ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin desteğiyle hayvana halat bağlayarak halatla çekilerek dere yatağından çıkardı.

Kurtarılan büyükbaş hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.

