Hatay Kırıkhan'da Dereye Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Torun Mahallesi'nde otlanan büyükbaş, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Torun Mahallesinde otladığı esnada dereye düşen inek, sahibi tarafından kendi imkanlarıyla çıkarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan büyükbaşı kurtarmak için operasyon başlattı.
İtfaiye ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin desteğiyle hayvana halat bağlayarak halatla çekilerek dere yatağından çıkardı.
Kurtarılan büyükbaş hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.
