Hatay Konut Projesi Sona Yaklaşıyor: Yakında Anahtar Teslim Aşamasına Geçilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle zarar gören Hatay'da hızla devam eden yeniden yapılaşma çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Özhaseki, şu anda inşası süren 45 bin 186 bağımsız bölümün yapımının devam ettiğini ve bu proje kapsamında yer alan 6 bin 979 evin ise ay sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Depremin yol açtığı hasarın onarılması ve depremzedelere destek sağlanması amacıyla yürütülen bu inşaat projeleri, bölgedeki yaşam koşullarının düzeltilmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Hatay Konut Projesi Sona Yaklaşıyor: Yakında Anahtar Teslim Aşamasına Geçilecek!
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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin sonrasında vakit kaybı yaşanmadan bölgede başlatılan konut projesinin hız kesmeden sürdüğü belirtildi. Depremde ağır hasar gören, birçok binanın yıkıldığı can ve mal kayıplarının yaşandığı Hatay'da yöresel, mahalle kültürünü yansıtan ve yatay formda ilerleyen konut inşasında sona doğru yaklaşılıyor. 

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürdürülen 40 bloklu projenin 35 adetinin tamamlandığı açıklaması geldi. İnce dokunuşların kaldığını ifade edildiği konut projesinde altyapı çalışmaları da diğer yandan hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında yaşam alanlarının haricinde peyzaj ve çocuk alanlarına da yer verildiği bildirildi.

Mehmet-Özhaseki

Hatay'da yürütülen konut projesi ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Hatay'ımızda, 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu ay sonuna kadar; 6 bin 219 konut ile 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullanırken Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak boynumuzun borcu şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada konut inşaatının son aşamalarına gelindiği belirtilirken belirlenen mimari detaylarına uygun olduğu kesinleştirilen konutların anahtar teslimine başlanacağını vurguladı. 

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