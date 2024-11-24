Hatay Reyhanlı'da İş Hanının Balkon Duvarı Çöktü

Olay Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Gerçekleşti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 2 katlı bir iş hanının balkon duvarı, kuvvetli rüzgar sebebiyle çöktü. Bu üzücü olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis Ekipleri Önlem Aldı

Yaşanan çökme sonrası, bölgeye polis ekipleri intikal ederek, alanda güvenlik önlemleri aldı. Olayın hemen ardından iş hanına girişler kapatıldı.

Olayın detayları ve nedenleri üzerine incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.