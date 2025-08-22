DOLAR
Hatay Samandağ'da 76 Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavrusu Denize Ulaştı

Samandağ Çevlik sahilinde 76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı; bölgede 1500'e yakın yuva tespit edildi, koruma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:17
Hatay Samandağ'da 76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı

Hatay Samandağ'da 76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde, yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) yumurtalarından çıkan yavrular denizle buluştu. Kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağa yavrularının denize ulaşma çabası, çok sayıda doğasever tarafından ilgiyle izlendi.

Yuvalardan çıkan 76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusunun denize ulaşması, bölgedeki korunma çalışmalarının ve gözetimin sonuçlarından biri olarak kayda geçti.

Koruma çalışmaları ve tespitler

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez, Samandağ sahilinin özellikle yeşil deniz kaplumbağaları açısından Akdeniz'in en önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu belirtti. Çalışmaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği işbirliğiyle yürütüldüğü aktarıldı.

Prof. Dr. Sönmez, ekiplerin kumsalda oluşturulan yuvaları günlük olarak kontrol ettiğini, toplam yuva sayısını kayıt altına aldıklarını ve kuluçka süresini tamamlayan yavruların güvenli denize erişimini sağladıklarını söyledi. Risklere karşı çakallar, sokak köpekleri, ışık kirliliği ve deniz taşkınlarına yönelik önlemler alındığı vurgulandı.

Prof. Dr. Sönmez ayrıca, "Toplam 1500'e yakın yuva tespit ettik ve 1500 yuvadan şu ana kadar 300-350 bandında yavru çıkışı gerçekleşti" dedi.

Sönmez, ilerleyen günlerde binlerce yavrunun denize ulaşacağını kaydetti.

