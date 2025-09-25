Hatay Sarısı İpeği’ne Coğrafi İşaret Tescili

Tescil belgesi Vali Masatlı'ya teslim edildi

Hatay Sarısı ipeği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Can, Prof. Dr. Coşkun Durgaç ve ipek yetiştiricilerinden oluşan heyet, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek coğrafi işaret tescil belgesini verdi.

Vali Masatlı, belgenin üretim kalitesinin korunması, marka değerinin güçlendirilmesi ve geleneksel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Masatlı, coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, bu ürünlerle hem yerel üreticilerin küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hem de ilin kültürel kimliğini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

