DOLAR
36 -0,02%
EURO
37,14 0,21%
ALTIN
3.361,84 -1,66%
BITCOIN
3.514.688,14 -1,44%

Hatay Valiliği'nden Uçak Sesleri Açıklaması: Eğitim Uçuşları Yapılıyor

Hatay Valiliği, Arsuz ve Samandağ'da duyulan uçak seslerinin eğitim uçuşlarından kaynaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:55
Hatay Valiliği'nden Uçak Sesleri Açıklaması: Eğitim Uçuşları Yapılıyor

Hatay Valiliği, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan uçak seslerinin eğitim ve tatbikat uçuşlarından kaynaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ilçelerde "şiddetli ses" duyulduğuna ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur."

İLGİLİ HABERLER

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ultra Ortodoks Haham Dov Landau'dan Çarpıcı Açıklama: İsrail'in Araplar Tarafından Yönetilmesi Gerekir
2
İsrail Heyeti Doha'dan Döndü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakereler Devam Ediyor
3
Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı
4
Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'
5
Nikolay Valuyev Azerbaycan'da 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi
6
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
7
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!