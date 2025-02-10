Hatay Valiliği'nden Uçak Sesleri Açıklaması: Eğitim Uçuşları Yapılıyor

Hatay Valiliği, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan uçak seslerinin eğitim ve tatbikat uçuşlarından kaynaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ilçelerde "şiddetli ses" duyulduğuna ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur."