Hatay Valisi Masatlı: Deprem Sonrası Konut ve Konteyner Kent Düzenlemesi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi. Masatlı, kentte yürütülen çalışmaların kapsamı ve hedefleri hakkında otelde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Konut, yol ve sağlık hizmetlerinde ilerleme

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte konut yapımlarından yol ve sağlık hizmetlerine kadar çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Hatay'da şu ana kadar 86 bin 754 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini söyleyen Vali, aralık ayına kadar tüm hak sahiplerine evlerini vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tarihi yapılar ve Asi Nehri ıslahı

Vali Masatlı, tarihi yapıların restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ve kentin kimliğine uygun yenileme hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, Asi Nehri'nin modern şekilde ıslah çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Konteyner kentler ve sosyal konut planı

Masatlı, depremler sonrası kurulan konteyner kentlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: 207 konteyner kentte yaklaşık 220 bine yakın kişi yaşıyor. Konteynerlerin hak sahipleri evlerine yerleştikçe boşaltıldığını belirten Vali, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şehrimiz bir konteyner kenti olamaz. Hak sahibi olup kurası çekilip evi çıkanları konteyner kentlerden çıkarıyoruz. Bazı vatandaşlarımız elektrik, su, internet ve temizliğin ücretsiz olması nedeniyle konteynerlerinden ayrılmak istemiyor. Biz burayı tarihi dokusuna uygun bir modern şehir yapacağız. Şehrimizin depremlerde az hasar alan yerlerinden başlayarak konteyner kentlerimizi azaltacağız. Açta ve açıkta kalacak hiçbir vatandaşımızı konteyner kentten çıkartmayız tabii ki bunun bir miadı var."

Masatlı, hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesinin ardından kiracılar için de sosyal konut projesi başlatılacağını kaydetti. Konuşmasının ardından Vali Masatlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

