Hatay yeniden inşa ediliyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ve Kahramanmaraş'taki incelemelerinin ardından Hatay'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurum, Hatay'da yaptığı basın açıklamasında, depremin etkilediği bölgelerde imar çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Kahramanmaraş merkezli depremin hasar verdiği 11 ilde yeni konutların inşa süreci sürerken, Hatay'da da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

10 Bin 888 Konut Teslim Edildi

Hatay'da şimdiye kadar 10 bin 888 konutun bitirilip teslim edildiğini açıklayan Kurum, 156 bin konut ve iş yerinin yapımının devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, bu çalışmaların afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma hedefiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Kurum, "Göreve geldiğimiz andan itibaren deprem bölgesi önceliğimiz olacaktır" diyerek, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kararları alacaklarını belirtti. Şantiyelerde çalışan 200 bin ekip arkadaşıyla birlikte gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Tarihi ve Dini Yapılar Yeniden İnşa Ediliyor

Hatay'da sadece konutların değil, aynı zamanda camiler, kiliseler ve havraların da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek ayağa kaldırılacağını belirten Kurum, bu yapılarla birlikte şehrin kültürel ve tarihi dokusunun da korunacağını vurguladı.

Rezerv Alanlarda Yerel Halk Kalacak

Bakan Kurum, rezerv alanlarda yapılan konutlara il ve ilçe dışından kimsenin gelmeyeceğini, bu alanlarda sadece yerel halkın yaşayacağını belirtti. Ayrıca, evleri yıkılan vatandaşların arsa bedelini alarak haklarının korunacağını söyledi.

Ayrın Gözetilmeyecek

Kurum, AFAD'da hak sahibi olan vatandaşlara uygulanan süreçlerin kentsel dönüşüm ve rezerv alanlarda da aynen uygulanacağını ve hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini vurguladı. Bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelineceğini ve gerekenlerin siyaset üstü bir anlayışla yapılacağını ifade etti.

Bakan Kurum, Hatay'ın kardeşi olarak, evler bitene, Ulucami'den ezanlar yükselene, Atatürk Caddesi'nde insanlar huzur içinde yürüyene ve Asi Nehri kenarında Hataylıların gezene kadar gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.