Hatice Nur Ömür'ün Dağcılık Tutkusu ve Kurtarma Görevleri

Hayat Kurtarmak İçin Dağcılığa Adım Attı

Antalya'da görevli acil tıp teknisyeni Hatice Nur Ömür, dağcılık tutkusunu hayat kurtarma misyonuyla birleştirdi. Aldığı dağcılık eğitimleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)'nde gerçekleştirdiği arama kurtarma faaliyetlerinde ona önemli bir avantaj sağladı.

Zorlu Koşullarda Kurtarma Görevi

25 yaşındaki Ömür, üç yıl önce yanlış bir yere düşen ve mahsur kalan bir yaralıyı kurtarmak için dağlık alana gittiğinde, bu alandaki zorluğun farkına vardı. "Yaralıyı sedyeye alıp geleceğimizi düşünmüştüm. Ancak yaralı zor bir noktadaymış. Gönüllü olarak ulaşmak için tırmanmaya karar verdim," diyerek o anları anlattı.

Eğitim ve Tutku

Başarılı kurtarma operasyonunun ardından, UMKE tarafından dağcılık eğitimi almak üzere görevlendirilen Ömür, arama kurtarma tekniklerini öğrenmeye başladı. "İlk başta kurtarma amacıyla eğitim aldım, fakat zamanla spor tırmanışını da çok sevdim. Her hafta sonu tırmandığım yüksek noktalarla kendimi daha da geliştiriyorum," şeklinde konuştu.

6 Şubat Depremlerindeki Rolü

Hatice Nur Ömür, 6 Şubat depremlerinde Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında görev alarak eğitimini galibiyetle uygulamış oldu. "İnilmesi zor olan bir noktaya inip, orada canlı olup olmadığını kontrol ederek, birçok insanın aklındaki sorulara yanıt verdim," dedi. Eğitimi sayesinde zorlu koşullarda görev alarak kalabalık bir ekibin zaman kaybı yaşamasını engelledi.

UMKE’nin Gelişimi ve Destek

Ömür, UMKE'nin dağcılık eğitimi alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, birçok arkadaşının da bu alanda eğitim almaya başladığını belirtti. Bu gelişimlerin, gelecek arama kurtarmalarda daha fazla hayat kurtaracağına inandığını vurguladı.

Antalya'da ulaşılması zor bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için dağcılık eğitimi alan acil tıp teknisyeni Hatice Nur Ömür'ün, zirvelere tırmanmak en büyük tutkusuna dönüştü.

Antalya'da ulaşılması zor bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için dağcılık eğitimi alan acil tıp teknisyeni Hatice Nur Ömür'ün, zirvelere tırmanmak en büyük tutkusuna dönüştü.