DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,59%
ALTIN
4.464,76 0,19%
BITCOIN
4.594.469,24 -0,54%

Hatimoğulları İstanbul'da 'Kadın Buluşmaları'nda Barış Çağrısı

Tülay Hatimoğulları, İstanbul'daki 'Barış ve Demokratik Toplum İnşasında Kadın Buluşmaları'nda annelerin barış mesajını ve Komisyon'un önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:23
Hatimoğulları İstanbul'da 'Kadın Buluşmaları'nda Barış Çağrısı

Hatimoğulları İstanbul'da 'Barış ve Demokratik Toplum İnşasında Kadın Buluşmaları'nda Barış Çağrısı

Toplantı ve buluşma

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisince İstanbul'da düzenlenen 'Barış ve Demokratik Toplum İnşasında Kadın Buluşmaları''na katıldı.

Hatimoğulları, Beyoğlu'ndaki toplantıda Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Suruç ve 10 Ekim Aileleri ile bir araya geldi.

Mesajlar ve vurgular

Toplantıda konuşan Hatimoğulları, tarihin ve hafızaların acılarla dolu olduğunu belirterek, Eren Bülbül'ün annesinin sözlerini "Başka annelerin evlatlarını kaybetmesine rıza gösteremem. Barışı savunmayayım da ne yapayım." şeklinde hatırlattı ve bunun onurlu ve kıymetli bir duruş olduğunu ifade etti.

Hatimoğulları, annelerin taleplerine değinerek, "Evlatlarımızı değil, silahları gömelim." diyen annelere borçlu olduklarını söyledi. Ayrıca, "Şüphesiz barışı herkes konuşabilir. Şüphesiz bu süreci herkes zaten konuşuyor ama bu süreçte en kıymetli barış mesajı, yüreği en çok yanan siz değerli annelerin ve kadınların vereceği mesajdır ve tarihi öneme sahiptir." vurgusunu yaptı.

Hatimoğulları, sürecin gelişimine katkı vermek için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir öneme sahip olduğunu, 100 yıllık gelecekleriyle ilgili çok önemli bir görevi ve misyonu bulunduğunu kaydetti.

Hatimoğulları konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Elbette ki her şey bu komisyonda konuşulacak, sorunlarımızın tamamı bu komisyonda masaya yatırılacak ve bir çözüm bulunacak diye düşünmüyoruz. 100 yıllık bir mesele olan, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engellerden biri olan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bu konuda somut adımların atılması ve yol alınmasının sağlaması için bu komisyonun varlığını korumasını son derece önemli buluyoruz. Bu komisyon sadece tartışan değil, çözüm üreten bir komisyon olmalı. Bu komisyon demokrasiyi geliştiren, Türkiye'nin önünü açabilecek yasaların oluşumuna katkı verecek bir komisyon olmalı."

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
3
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
4
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
5
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
6
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
7
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi