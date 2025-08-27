Hatimoğulları İstanbul'da 'Kadın Buluşmaları'nda Barış Çağrısı

Hatimoğulları İstanbul'da 'Barış ve Demokratik Toplum İnşasında Kadın Buluşmaları'nda Barış Çağrısı

Toplantı ve buluşma

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisince İstanbul'da düzenlenen 'Barış ve Demokratik Toplum İnşasında Kadın Buluşmaları''na katıldı.

Hatimoğulları, Beyoğlu'ndaki toplantıda Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Suruç ve 10 Ekim Aileleri ile bir araya geldi.

Mesajlar ve vurgular

Toplantıda konuşan Hatimoğulları, tarihin ve hafızaların acılarla dolu olduğunu belirterek, Eren Bülbül'ün annesinin sözlerini "Başka annelerin evlatlarını kaybetmesine rıza gösteremem. Barışı savunmayayım da ne yapayım." şeklinde hatırlattı ve bunun onurlu ve kıymetli bir duruş olduğunu ifade etti.

Hatimoğulları, annelerin taleplerine değinerek, "Evlatlarımızı değil, silahları gömelim." diyen annelere borçlu olduklarını söyledi. Ayrıca, "Şüphesiz barışı herkes konuşabilir. Şüphesiz bu süreci herkes zaten konuşuyor ama bu süreçte en kıymetli barış mesajı, yüreği en çok yanan siz değerli annelerin ve kadınların vereceği mesajdır ve tarihi öneme sahiptir." vurgusunu yaptı.

Hatimoğulları, sürecin gelişimine katkı vermek için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir öneme sahip olduğunu, 100 yıllık gelecekleriyle ilgili çok önemli bir görevi ve misyonu bulunduğunu kaydetti.

Hatimoğulları konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Elbette ki her şey bu komisyonda konuşulacak, sorunlarımızın tamamı bu komisyonda masaya yatırılacak ve bir çözüm bulunacak diye düşünmüyoruz. 100 yıllık bir mesele olan, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engellerden biri olan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bu konuda somut adımların atılması ve yol alınmasının sağlaması için bu komisyonun varlığını korumasını son derece önemli buluyoruz. Bu komisyon sadece tartışan değil, çözüm üreten bir komisyon olmalı. Bu komisyon demokrasiyi geliştiren, Türkiye'nin önünü açabilecek yasaların oluşumuna katkı verecek bir komisyon olmalı."