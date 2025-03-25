Hatimoğulları: 'Türkiye'yi Barışa Taşımak, Siyasi Hesapların Üstünde'

Hatimoğulları'ndan Çarpıcı Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi barışa ve demokrasiye taşımak için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Hatimoğulları, "Türkiye'yi barışa ve demokrasiye taşımak, gündelik siyasi hesapların çok daha üstünde bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Nevruz Kutlamaları ve Mesajlar

Hatimoğulları, nevruz kutlamalarındaki katılımcı sayısının milyonlarca olduğunu vurgulayarak, iktidarın nevruz alanlarından yükselen seslere kulak vermesi ve verilen mesajı iyi okuması gerektiğini söyledi. "Nevruz ateşinin yandığı her yerde barışın umudu hissediliyor," diyen Hatimoğulları, bu yaklaşımın toplumsal barışı sağlama açısından kritik olduğunu ifade etti.

Palyatif Çözümlere Karşı Çıktı

Toplumsal barışı sağlamanın ancak barışa, demokrasiye, adalete ve özgürlüğe yönelik gerçek bir rota izlenmesiyle mümkün olabileceğini dile getiren Hatimoğulları, "Palyatif çözümlerle, oyalayıcı tutumlarla bu ülkedeki barış umuduna yapılacak en büyük kötülüktür" şeklinde konuştu.

Öcalan'ın Çağrısı ve İkinci Kritik Eşik

Hatimoğulları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının hayata geçirilebilmesi için acil olarak güvenli bir zeminin oluşturulması gerektiğini savundu. Hatimoğulları, "İlk kritik eşik aşıldı, ancak ikinci kritik eşiği aşmak devlete düşmektedir," diyerek, bu sürecin toplumda karşılık bulabilmesi için ortak bir akıl yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kürt Meselesi ve Kadına Destek

Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin sadece iktidara bırakılmaması gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Barışı ve demokrasiyi gözbebeğimiz gibi koruyacağız" dedi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunarak, yolsuzluk ve terör operasyonlarını kınadı.

Sonuç

Konuşmasının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade etti. "Önemli bir dönemeçten geçiyoruz; bu süreç hala devam ediyor," diyerek, görüşmelerde bir aksama yaşanmadığını belirtti.