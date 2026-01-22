HATSU Kazkeli'de 30 Yıllık İçme Suyu Hattını Yeniledi

HATSU, Kırıkhan Kazkeli Mahallesi'nde 30 yıllık içme suyu hattını yenileyerek bin 300 metre 90’lık polietilen boru döşedi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:52
HATSU Kazkeli'de 30 Yıllık İçme Suyu Hattını Yeniledi

HATSU Kazkeli'de 30 Yıllık İçme Suyu Hattını Yeniledi

HBB'nin "Susuz Tek Bir Mahalle Bırakmayacağız" vizyonu sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Kırıkhan ilçesi Kazkeli Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan 30 yıllık içme suyu hattını yeniledi. Çalışma, mahalleye daha sağlıklı ve güvenli bir altyapı kazandırmak amacıyla yürütüldü.

Gerçekleştirilen çalışmada 20-30 yıllık ve sık sık arızalara yol açan 63’lük polietilen içme suyu hattı devre dışı bırakıldı. Yerine bin 300 metre uzunluğunda 90’lık polietilen boru döşendi.

Yapılan yenileme ile içme suyu iletim kapasitesi artırılırken, su kayıplarının da önüne geçildi.

Kazkeli Mahalle Muhtarı Mehmet Garip Çağlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Seçildiği günden bu yana mahallemize desteklerini esirgemeyen HBB Başkanımız Mehmet Öntürk’e teşekkür ediyorum. Yaşanan arızayı bildirmemizin ardından HATSU ekipleri kısa sürede sahaya gelerek eski içme suyu borusunu yenisiyle değiştirdi"

HATSU yetkilileri, il genelinde içme suyu altyapısını yenilemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

