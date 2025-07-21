Hava Kuvvetleri İle Organ Nakli: Kalp Grefti İzmir'e Ulaştırıldı

Hava Kuvvetleri Organ Nakli İçin Havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, organ nakli bekleyen bir hasta için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.

Acil Ulaşım ile Hayat Kurtarıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait CN-235 tipi uçağımız ile İzmir'de organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, İstanbul'dan kalp grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu önemli gelişme, organ bekleyen hastalar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, organ nakli bekleyen hasta için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, organ nakli bekleyen hasta için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.