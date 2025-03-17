Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, ABD'de Silah ve Taktikler Filo Komutanlığını Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, ABD'deki Tatbikata Katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ABD'de düzenlenen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret etti. Bu ziyareti kapsamında, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata 5 adet F-16 uçağı ve 71 personel ile katılan 3’üncü Ana Jet Üs 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını inceledi.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaretinin ardından tatbikatın önemli bir kısmı olan Seçkin Gözlemci Günü'ne de katılarak, tatbikatın genel gidişatı hakkında bilgi aldı. Bu tür tatbikatlar, özellikle hava kuvvetlerinin uluslararası iş birliği ve eğitim becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), ABD'de Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), ABD'de Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret etti.