Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, ABD'de Silah ve Taktikler Filo Komutanlığını Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ABD'de Red Flag-2025/2 Tatbikatına katılan Türk unsurlarını inceledi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:51
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, ABD'de Silah ve Taktikler Filo Komutanlığını Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, ABD'deki Tatbikata Katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ABD'de düzenlenen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret etti. Bu ziyareti kapsamında, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata 5 adet F-16 uçağı ve 71 personel ile katılan 3’üncü Ana Jet Üs 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını inceledi.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaretinin ardından tatbikatın önemli bir kısmı olan Seçkin Gözlemci Günü'ne de katılarak, tatbikatın genel gidişatı hakkında bilgi aldı. Bu tür tatbikatlar, özellikle hava kuvvetlerinin uluslararası iş birliği ve eğitim becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), ABD'de Red Flag-2025/2...

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), ABD'de Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), ABD'de Red Flag-2025/2...

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), ABD'de Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi
3
Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Konseri Verdi
5
Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Girişimini Vurguladı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam