Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu İzmir'de Şehit Aileleriyle Buluştu

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen program kapsamında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Şehit Aileleriyle Duygusal Anlar

Etkinlikte, Orgeneral Kadıoğlu ve eşi, şehit ailelerini kapıda karşılayarak onlara selam verdi. Org. Kadıoğlu, bu buluşmada şehit aileleriyle bir arada olmanın verdiği mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin bize bıraktıklarının haklarını vermek, bu emanetleri gözetmek ve bizden sonrakilere devretmek konusunda bu enerjiyi biz sizlerden alıyoruz. Bu geceye katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Unutulmaz Anlar ve Hediyeler

Programda, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ile Hava Kuvvetleri'ne bağlı diğer üst düzey yetkililer de yer aldı. Yemekte şehit aileleriyle hatıra fotoğrafları çekildi ve şehit çocuklarına özel hediyeler takdim edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sol 3), İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında şehit aileleriyle bir araya geldi.