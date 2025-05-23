Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Yeni Gözdesi: İMECE Uydu Sistemi 'GÖKTÜRK 2B' Oldu

İMECE Uydu Sistemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda

Türkiye, yer gözlem kapasitesini güçlendiren İMECE uydu sistemiyle uzayda önemli bir adım atmaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine katılan İMECE, artık 'GÖKTÜRK 2B' adıyla anılacak. Bu sistem, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu olma özelliği taşıyor.

Kabul ve Envantere Alma Töreni

GÖKTÜRK 2B'nin kabul ve envantere alınması üzerine bir tören düzenlendi. Tören, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın iş birliğiyle Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gerçekleşti. TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes, İMECE'nin milli güç haline gelmesinin heyecanını dile getirerek, 'TÜBİTAK UZAY olarak büyük gurur yaşıyoruz' dedi.

Yerel Üretim ve İhracat Hedefleri

Nefes, %90'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilen İMECE'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde olduğunu vurgulayarak, projeye katkıda bulunan tüm ekip üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, elde edilen deneyimlerin ihracata dönüştürüleceğini belirterek, yakın zamanda elektro optik kameranın ihracatını yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Uzayda Stratejik Varlık

Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Çınar, uzayın askeri stratejilerdeki önemine vurgu yaparak, Hava Kuvvetleri'nde uzay birimlerinin 2000'lerin başında kurulduğunu hatırlattı. GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2'nin fırlatılmasıyla başlayan bu sürecin, Türkiye'nin uzay alanındaki kabiliyetlerini artırdığını belirtti.

Çınar, İMECE sisteminin Hava Kuvvetleri Uydu İsimlendirme Standartları'na göre GÖKTÜRK 2B olarak adlandırılacağını ve TSK ile kamu kurumlarına görüntü temin edecek en gelişmiş uydu sistemlerinden biri olacağını duyurdu.

İMECE'nin Teknik Özellikleri

15 Nisan 2023'te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan İMECE, 680 kilometre irtifada görev yaparak saniyede 7,5 kilometre hızla alçak dünya yörüngesinde hareket ediyor. Uydu, elektro optik kamera, elektrikli itki sistemi, güç düzenleme ve dağıtım ekipmanları gibi birçok yerli teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye, artık sıfırdan yer gözlem uydusu tasarlayıp üretebilen bir ülke konumuna geldi.

Türkiye'yi sıfırdan yer gözlem uydusu ve yer istasyonu alt sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahip ülke konumuna getiren, ülkenin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi, adı "GÖKTÜRK 2B" olarak değiştirildi. "İMECE Uydu Sistemi Projesi, Kabul ve Envantere Alma Töreni", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SBB), TÜBİTAK, Strateji Bütçe Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'yi sıfırdan yer gözlem uydusu ve yer istasyonu alt sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahip ülke konumuna getiren, ülkenin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi, adı "GÖKTÜRK 2B" olarak değiştirildi. "İMECE Uydu Sistemi Projesi, Kabul ve Envantere Alma Töreni", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SBB), TÜBİTAK, Strateji Bütçe Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.