Hava Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alımı İlanı Yayınlandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alımı

Milli Savunma Bakanlığı, hava savunma gücünü artırma amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alımı gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı olarak başvuruda bulunmak isteyenlerin, en az 4 yıl süreli bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerektiği vurgulandı.

Başvurular İçin Detaylı Bilgi

Başvuru süreci ve diğer detaylar için Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.