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Hava sıcaklıkları değişiyor: Meteoroloji kış gününde bahar havası yaşanacağını duyurdu! Hafta sonu havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının süreceğini açıkladı. MGM, 5 günlük hava tahmini raporunda, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere yükseleceğini ve mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:44
Hava sıcaklıkları değişiyor: Meteoroloji kış gününde bahar havası yaşanacağını duyurdu! Hafta sonu havalar ısınıyor

Mevsim normallerine yakın olan hava sıcaklıklarının değişeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) duyurdu. MGM, 5 günlük hava tahmini raporunda, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı bölgelerden yükselmeye başlayacağını ve tüm ülkede mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çığ riskine karşı uyardı. MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla kaplı eğimli arazilerde çığ tehlikesi olduğunu bildirdi.

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinin zaman zaman çok bulutlu, Kuzey Ege sahilleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yer yer yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

hava-durumu

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise kar yağışı ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla kaplı eğimli alanlarda çığ riski mevcuttur. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminlere göre; önümüzdeki beş gün boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinde hava sıcaklıkları artacak. Ankara, İstanbul ve Antalya’da 21, İzmir’de 20, Samsun ve Diyarbakır’da 16, Adana’da ise 22 derece olması öngörülüyor.

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Hava sıcaklıkları değişiyor: Meteoroloji kış gününde bahar havası yaşanacağını duyurdu! Hafta sonu havalar ısınıyor

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