Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Yeni Bir Soğuk Havaya Hazırlanıyoruz

Hava Sıcaklıklarında Düşüş Başladı

Yurdumuzda hava sıcaklıklarının, kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak azalması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, perşembeden itibaren sıcaklıklar 6 ila 12 derece arasında düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

Gelen Soğuk Hava Dalgası

Soğuk hava, kuvvetli kuzey rüzgarlarıyla birlikte gelecek hafta başına kadar etkisini hissettirecek. Bu süreçte, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri bekleniyor.

İlk Kar Yağışı Geliyor

Sıcaklık düşüşü ile birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey doğusundaki yayla alanlarında mevsimin ilk kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Dikkat: Zirai Don Riski

Zirai don riski nedeniyle meteorolojik değerlendirmelerin ve erken uyarı sistemlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.