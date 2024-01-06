Havada acil durum: Uçağın çıkış kapısı patladı, zorunlu iniş gerçekleşti!

Kaliforniya’ya gitmek üzere Portland’dan havalanan bir uçakta havada korkunç bir olay yaşandı. Uçağın bir kapısı ve yanındaki boş koltuk patlayarak uçakta basınç kaybına neden oldu.

UÇAĞIN PENCERESİ VE GÖVDESİ PATLADI ACİL İNİŞ YAPMASI GEREKTİ





Boeing 737 MAX 9 model uçak, havada büyük bir tehlike yaşadı. Uçağın bir penceresi ve gövdesi patlayarak basınç kaybına neden oldu. Uçak, 35 dakika sonra Oregon'daki bir havaalanına zorunlu iniş yaptı. Patlamanın olduğu bölümde şans eseri hiç yolcu olmadığı açıklandı.

174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Alaska Havayolları’na ait 1282 sefer sayılı uçak, Portland Uluslararası Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.

Uçakta yaşanan patlama sonrası yaralanan olup olmadığı henüz netleşmedi. Uçağın bir kapısı ve yan koltuğun nasıl patladığı soruşturuluyor. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazı yolcular cep telefonlarıyla uçaktaki dehşet sahnelerini görüntüledi.