HAVELSAN ve CALIDUS, B-250 İçin Milli Eğitim Ekosistemi Kuruyor

GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli savunma şirketi CALIDUS tarafından geliştirilen B-250 hafif taarruz ve eğitim uçağı için sunacağı sistemlerle pilotların kokpite adım atmadan önce tüm operasyonel süreçlerde ustalaşmasını sağlayacak.

Türkiye'nin simülatör teknolojilerinde önde gelen firmalarından HAVELSAN, savunma ve havacılık alanında yurt içi ve yurt dışındaki teslimatlarıyla platformların gelişimine ve personel yetkinliğinin artırılmasına katkıda bulunuyor. Simülatör teknolojileri, gerçek uçuş saatlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle eğitim sunarak tehlikeli senaryoları, acil durumları ve muharebe ortamlarını risksiz şekilde çalışmayı mümkün kılıyor. Pilotlar, görev bölgelerini ve olası tehditleri simülasyonda deneyimleyerek sahada daha hazırlıklı oluyor.

HAVELSAN, bu alandaki uluslararası iş birliklerine bir yenisini ekleyerek CALIDUS ile B-250 için kapsamlı bir eğitim ekosistemi geliştirme kararı aldı. İş birlik çerçevesinde, pilotların yerde görev hazırlıklarının en üst düzeyde sağlanması amacıyla gerçek operasyonların karmaşıklığını yansıtan yüksek doğruluklu simülatör altyapısı kurulacak. İki şirket arasındaki iş birliği, SAHA EXPO’da imzalanan bir protokolle başladı ve IDEF 2025’te resmi sözleşmeye dönüştü.

Eğitim Paketinin Bileşenleri

HAVELSAN, uçtan uca entegre bir eğitim çözümü sunacak. Paketin öne çıkan bileşenleri şunlar:

Uçuş Eğitim Simülatörü: Gerçek görev senaryolarını ileri düzey uçuş dinamikleriyle canlandıran kapsamlı simülasyon sistemi.

Kısmi Görev Simülatörleri: Görev kritik manevralara ve alt sistemlere odaklanan modüler eğitim üniteleri.

Kokpit Giriş/Çıkış Eğitim Cihazı: Acil durum tahliye prosedürleri ve güvenlik eğitimleri için tasarlanmış özel cihaz.

Brifing/Debriefing İstasyonu: Görev planlama, analiz ve performans değerlendirme için interaktif bir platform.

Tüm bu yapı, teorik bilgi ile uygulamalı hazırlığı bütünleştiren dijital eğitim altyapısıyla desteklenecek.

HAVELSAN tarafından geliştirilecek sistemler, CALIDUS'un Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tesislerine kurulacak ve bölgesel operasyonlara entegre şekilde hizmet verecek.

Liderlerin Değerlendirmeleri

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, projeye ilişkin, HAVELSAN olarak simülasyon çözümlerini yalnızca gerçeği birebir yansıtmak için değil, aynı zamanda pilotları beklenmedik senaryolara hazırlamak için tasarladıklarını belirtti. Nacar, "CALIDUS ile yürütülen bu proje, insanı merkeze alan, entegre ve güvenilir sistemler geliştirme vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CALIDUS Genel Müdürü ve CEO’su Khalifa Murad Al Balooshi ise, "HAVELSAN'ın eğitim alanındaki uzmanlığını tercih etmemiz, B-250 kullanıcılarına modern, ileri teknolojiye dayalı ve geleceğe hazır yetenekler kazandıracaktır. Bu işbirliği, güven ve yenilik üzerine inşa edilen uzun vadeli bir stratejik ortaklığın temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliği, sadece sistem teslimatının ötesine geçerek yenilik, güvenlik ve uzun vadeli ortaklığa vurgu yapan stratejik bir adım niteliği taşıyor. Gelişmiş simülasyonlarla verilecek eğitimler, pilotların kritik karar alma yeteneklerini güçlendirirken sahadaki etkinlik ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

