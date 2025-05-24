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Havza'da 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu Gerçekleştirildi

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu, kaplıca turizmi üzerine önemli bilgiler sundu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:15
Havza'da 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu Gerçekleştirildi

Samsun'da Kaplıca Turizmi Zirvesi

Samsun'un Havza ilçesinde, bu yıl 30'uncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında 1. Ulusal Havza Kaplıca Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyum, Havza Belediyesi, Turizm Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği (TURKAP), Havza Meslek Yüksek Okulu ve Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği işbirliğiyle Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başladı. Sempozyumda konuşan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kaplıca turizminin Türkiye'de daha görünür hale gelmesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, 25 Mayıs'ın Türkiye genelinde kaplıcalar günü olarak kutlanması için girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, “Bunun için Türkiye Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve milletvekillerimiz ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Meclisimiz onay verirse, 25 Mayıs'ı kaplıcalar günü olarak kutlayacağız.” dedi.

Türkiye Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen de 25 Mayıs'ın hem Atatürk’ü anma günü hem de kaplıcalar günü olarak tüm ülkede kutlanmasını istediklerini vurgulayarak, “Bir gün değil, bu özel gün etkinlikleri bir hafta sürmeli.” dedi.

TURKAP Başkanı Ilgaz Nacakoğlu, Türkiye’de kaplıca tıbbının ve kaplıca turizminin farkındalığının artırılması amacıyla sempozyumu düzenlediklerini ifade etti.

Öğleden önceki bölümde, Karadeniz Bölgesi ve Havza Sıcak Sularının Potansiyeli, Geçmişten Günümüze Anadolu Kaplıca Kullanımı ve Kaplıca İşletmeciliği ve Ekonomik Önemi başlıklı sunumlar yapıldı. Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise katılımcılar farklı konularda sunumlar gerçekleştirdiler.

Sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla birlikte, sempozyum sona erdi.

Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm...

Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında "1. Ulusal Havza Kaplıca Sempozyumu" düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm...

Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında "1. Ulusal Havza Kaplıca Sempozyumu" düzenlendi.

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