Hayali üniversite skandalı patlak verdi: YÖK'ten uyarı!

Öğrenciler, diplomalarının sahte olduğunu anlayınca kampüsü ve akademisyeni olmayan bu sözde üniversiteye dava açtı. Rektör olarak görünen 'Ali İlseven'in ise 'Profesör' olmadığı, sadece lise mezunu olduğu iddia edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan 'Hayali Üniversite' haberleri ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı. YÖK, yaklaşık bir yıl önce bu konuyla ilgili hukuki yollara başvurulduğunu belirtti ve öğrencilerin benzer durumlarda mağdur olmamaları için dikkat etmeleri gereken hususları hatırlattı.

YÖK, yurt dışında kendi imkanlarıyla yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün izni veya bilgisine ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Ancak, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın internet sayfasından tanınan üniversiteleri kontrol etmelerinin önemini vurguladı. https://denklik.yok.gov.tr adresindeki bilgilendirmelerle tanınan üniversiteleri kontrol edin ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olun" denildi.

E-DEVLET'TEN SORGULAMA YAPILMALI

YÖK, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlar için tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açtığını belirtti. Açıklamada, "E-Devlet üzerinden sorgulama yaparak veya doğrudan YÖK'e başvurarak bu konuda bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.