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Hayatta İyilik Var Derneği'nden Gazze'de Moral Düğünü

Hayatta İyilik Var Derneği, Gazze'de düzenlediği düğün ile halkın umut ve dayanışmasını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:56
Hayatta İyilik Var Derneği'nden Gazze'de Moral Düğünü

Hayatta İyilik Var Derneği'nden Moralli Düğün

Hayatta İyilik Var Derneği, İsrail saldırıları altında zor günler geçiren Gazze halkına moral vermek amacıyla Hanyunus kentinde anlamlı bir düğün organizasyonu gerçekleştirdi. Düğün, iki Gazzeli gencin hayatını birleştirdiği mutlu bir anı paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hanyunus'taki düğün etkinliğinde katılımcılara derneğin mutfağında hazırlanmış lezzetli yemekler ikram edildi. Düğün sonrası tatlı servisi yapılırken, minik misafirlere de şeker dağıtıldı.

Umut ve Dayanışma Dolu Bir Etkinlik

Bu özel etkinlik, bölge halkına kısa bir süreliğine de olsa nefes alma ve bir arada olma fırsatı sundu. Düğüne yaklaşık 1000 kişi katıldı ve zor şartlara rağmen umut ile dayanışma ön plana çıktı.

Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, organizasyonun yalnızca bir düğün olmadığını, aynı zamanda umudu canlı tutma çabası olduğunu vurguladı. Keleş, düğünün, “Gazze'de artık umudun kalmadığını” söyleyenlere verilmiş bir yanıt olduğunu ifade etti.

Keleş, “Gazzeliler, hayatın normallerine tutunarak yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara inat, Gazzeli kardeşlerimiz hayata tutunmayı sürdürüyor. Bizler de dernek olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Özgür bir Filistin'in yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gazze'deki bu düğün, yaşanan tüm zorluklara rağmen hem bölge halkı hem de uluslararası kamuoyu için umut ve insanlık onurunun güçlü bir sembolü olarak kaydedildi.

Hayatta İyilik Var Derneğinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze halkına moral vermek amacıyla...

Hayatta İyilik Var Derneğinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze halkına moral vermek amacıyla Hanyunus kentinde düzenlediği düğünde, iki Gazzeli genç dünyaevine girdi.

Hayatta İyilik Var Derneğinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze halkına moral vermek amacıyla...

Hayatta İyilik Var Derneğinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze halkına moral vermek amacıyla Hanyunus kentinde düzenlediği düğünde, iki Gazzeli genç dünyaevine girdi.

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