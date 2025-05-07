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Haydar Aliyev'in 102. Yaşı Tahran'da Coşkuyla Kutlandı

Tahran'da düzenlenen etkinlikte Haydar Aliyev'in yaşamı ve milli katkıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 21:47
Haydar Aliyev'in 102. Yaşı Tahran'da Coşkuyla Kutlandı

Tahran'da Haydar Aliyev Anıldı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

Tahran'daki Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ev sahipliği yaptı. Programda, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İranlı diplomatlar, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları bir araya geldi.

Etkinlikte, Haydar Aliyev’in Azerbaycan'ın bağımsızlığı, devlet inşası ve uluslararası ilişkilerdeki yerine yaptığı katkılar vurgulandı. Aliyev’in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında kısa bir belgesel gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Alizade, konuşmasında Haydar Aliyev’in hem Azerbaycan halkı hem de Türk dünyası için önemi üzerinde durarak, onun siyasi mirasının günümüzde de yaşatıldığını ifade etti. “Haydar Aliyev'in ileri görüşlü ve akıllı siyaseti sayesinde Azerbaycan toprakları bugün işgalden kurtulmuştur”

Etkinlikte, Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde İran'ın Bakü Büyükelçisi olarak görev yapan eski diplomatlardan Ehad Gazayi de bir konuşma yaparak, o dönem yaşananlara dair hatıralarını konuklara aktardı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in...

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Etkinlikte Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde İran'ın Bakü Büyükelçisi olarak görev yapan eski diplomatlardan Ehad Gazayi, konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in...

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Etkinlikte Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde İran'ın Bakü Büyükelçisi olarak görev yapan eski diplomatlardan Ehad Gazayi, konuşma yaptı.

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