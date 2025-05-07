Haydar Aliyev'in 102. Yaşı Tahran'da Coşkuyla Kutlandı

Tahran'da Haydar Aliyev Anıldı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

Tahran'daki Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ev sahipliği yaptı. Programda, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İranlı diplomatlar, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları bir araya geldi.

Etkinlikte, Haydar Aliyev’in Azerbaycan'ın bağımsızlığı, devlet inşası ve uluslararası ilişkilerdeki yerine yaptığı katkılar vurgulandı. Aliyev’in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında kısa bir belgesel gösterimi yapıldı.