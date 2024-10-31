Haydarpaşa ve Sirkeci Garı Projeleri 2026'da Tamamlanacak

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı Projeleri Hakkında Gelişmeler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerinin 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu. Projelerin detaylarını Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında paylaşan Ersoy, bu projelerin İstanbul’un kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yıl Sonu Ziyaretçi Hedefi 61 Milyon

Ersoy, Türkiye turizminde son dönemde kaydedilen gelişmelere dikkat çekerek, yıl sonu ziyaretçi hedeflerini 61 milyon olarak güncellediklerini belirtti. 2017 yılında devraldıkları ziyaretçi sayısı ile 2024 yılındaki tahmini rakamları karşılaştırarak, turizmin büyüme göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Kişi Başı Gecelik Harcama Artışı

Bakan Ersoy, kişi başı gecelik harcamanın da 2017'nin başındaki 83 dolardan 2024'te 107 dolara yükseldiğini belirtti. Bu durumun, nitelikli ziyaretçi hedeflerine ulaşıldığını gösterdiğini ifade etti.

Proje Hedefleri ve Kültürel Kazanımlar

Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci projelerinde demir yolu taşımacılığının devam edeceğini ve proje sonrasında kurulacak arkeoparklar, müzeler ve sanat atölyeleri ile bu alanların kültürel bir cazibe merkezi olacağını kaydetti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Anadolu yakasında ilk kültür ve sanat adasının İstanbul'a kazandırılacağına dikkat çekti.

2026 Kültür Yolu Festivali

Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bölgelerinde özel müzelerin yer almasını teşvik ettiklerini belirterek, "Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali ile bu kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek" dedi. Anadolu yakasının kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için benzer etkinliklerin hayata geçirilmesine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM Tiyatro Fuaye Alanında düzenlenen 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarının açıklanacağı basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM Tiyatro Fuaye Alanında düzenlenen 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarının açıklanacağı basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.