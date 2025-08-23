DOLAR
Haynan Adası'nda 4. Seviye Alarm: Kajiki Tayfunu Kıyılara Yaklaşıyor

Haynan Adası'nda Kajiki Tayfunu nedeniyle 4. seviye acil durum alarmı verildi; ekipler adaya gönderildi, 'sarı uyarı' yayımlandı. Tayfun yarın akşamdan itibaren kıyılara ulaşacak.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:26
Acil durum ekipleri adaya gönderildi

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi.

Çin Acil Durum Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Sel ve Kuraklık Önleme Merkezi, acil durum tedbirlerinin uygulanmasına öncülük etmek üzere bir ekibi Haynan Adası'na gönderdi.

Bakanlık, adada 4. seviye acil durum alarmı verildiğini bildirirken, Ulusal Meteoroloji Merkezi de yaklaşan tayfun nedeniyle sarı uyarı yayınladı.

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye, en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor. Meteorolojik uyarı sisteminde ise sarı en yüksek üçüncü seviye olarak sınıflandırılıyor.

Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olan Kajiki, halen Haynan Adası'nın 650 kilometre doğusunda batıya doğru hareket ediyor.

Yetkililer, tayfunun yarın akşamdan itibaren ada kıyılarına şiddetli rüzgar ve yağış getirmesinin beklendiğini açıkladı.

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı