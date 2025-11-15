Hayrabolu Jandarması'nın Duygulandıran Bayrak Hassasiyeti

Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde devriye görevindeki İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Murat Caymaz'ın yol kenarında bir akaryakıt istasyonunun girişinde asılı bulunan Türk bayrağı'nın yıprandığını fark etmesi üzerine harekete geçti.

Bayrağın solmuş olduğunu gören ekipler, araçlarında hazır bulundurdukları yeni bayrağı alarak eski bayrakla değiştirdi.

Gurur Veren An

Göndere çekmeden önce jandarma personelinin bayrağı üç kez öpüp alnına götürmesi, çevredeki vatandaşları duygulandırdı. Yoldan geçen vatandaşlar bu duyarlı davranışı takdirle karşıladı.

Ekipler, eski bayrağı özenle muhafaza altına aldı. Jandarma ekiplerinin bu anlamlı davranışı, bayrağa olan saygının ve milli hassasiyetin güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı.

