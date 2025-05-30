Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başkent Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılık sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında, üreticilere hayvan başına yıllık olarak 18.000 TL destek verileceği müjdelendi. Bu destek, kırmızı et üretimindeki yerlilik oranının artırılmasının yanı sıra gençler ve kadınların sektöre katılımını teşvik etmek amacıyla hayata geçiriliyor.

1500 TL Aylık Hayvan Desteği

Bakan Yumaklı, Ayaş'taki bir hayvancılık işletmesinde projeye dair detayları paylaştı. Hak sahibi üreticilere, hayvan başına aylık 1.500 TL bakım ve besleme desteği sağlanacağı belirtildi. Bu destekle, örneğin 15 hayvan sahibi bir yetiştirici, her ay neredeyse bir asgari ücret tutarında ek gelir elde edebilecek. Yumaklı, "Bu destek, üreticilerimizin mali yükünü hafifletecek ve üretim motivasyonunu artıracaktır" ifadesini kullandı.

Projenin Uygulama Aşamaları

Proje çerçevesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından tedarik edilen gebe etçi damızlık büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle üreticilere ulaştırılacak. Bakan Yumaklı, "Üretici başına 5 ila 15 arasında gebe hayvanı, tüm aşıları yapılmış ve sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz. Projeden faydalanan kişi veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı 30’a kadar çıkabilecek" dedi.

Kırmızı Et Üretiminde Yeni Bir Dönem

Geçtiğimiz yıl ilan edilen "Yeni Hayvancılık Yol Haritası"nın bir parçası olan bu projenin, Türkiye'nin kırmızı ette yerli üretimini artırmayı hedeflediğine değinen Bakan Yumaklı, "Proje sonunda, kırmızı et üretiminde asıl ihtiyacımız olan besilik materyalin kendi hayvanlarımız tarafından karşılanmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk Etap için 60.000 Hayvan Planlandı

Projenin ilk etabı için 60.000 hayvan planlandığını duyuran Yumaklı, bu aşamada yapılan başvurular arasından 4.351 hak sahibinin belirlendiğini ve olası vazgeçmeler için 6.472 yetiştiriciden oluşan yedek bir liste oluşturulduğunu sözlerine ekledi.