Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hazar Gölü kenarında şüpheli ölüm: 2 kişinin cansız bedeni bulundu!

Elazığ'ın Hazar Gölü kenarında araçlarında ölü bulunan bir kadın ve bir erkek, ilk incelemelere göre cinayet ve intihar şüphesiyle gündeme geldi

Yayın Tarihi: 05.07.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 15:52
Hazar Gölü kenarında şüpheli ölüm: 2 kişinin cansız bedeni bulundu!

Olay, Elazığ-Diyarbakır yolunun 41. kilometresinde bulunan Hazar Gölü kenarında silah sesi duyan vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan ilk incelemede Halil Ç. (29) ve Rukiye Y. (29)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili ilk bulgulara göre, Halil Ç.'nin önce Rukiye Y.'yi öldürdüğü ve ardından intihar ettiği tahmin ediliyor. Ayrıca, Rukiye Y. için ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu bilgisi de edinildi. Jandarma ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'te emekli maaşınız hesaplandı! 17 Temmuz öncesi zamlı maaşlar o gün öğreniliyor

Saçları gürleştiriyor, kabızlığı tarihe gömüyor! İbrahim Saraçoğlu bardak bardak içmeyi öneriyor

Emeklinin fatura derdi rafa kalktı! Ödemeden önce hemen bunu yapın: Yüzde 50 indirim var

Kredi kartı limitlerinde tsunami! Bunu yapmayanın limiti şak diye düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Sabah Müjdesi! 32 günde bir 19.000 TL- 21.000 TL ödeme IBAN’a yatıyor

İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam

Şuan başvurana 3.000 TL destek! Temmuz ayı boyunca bankadan bizzat ödenecek

Kirada oturana bakanlık müjdesi! Hükümet okeyi çekti 4500 TL ödeniyor

Saçları gürleştiriyor, kabızlığı tarihe gömüyor! İbrahim Saraçoğlu bardak bardak içmeyi öneriyor

Herkes üçer beşer alıyor! O ürün marketlerden toplatılıyor: Böyle hata olmaz olsun!

Alkole 100 TL zam! Rakı, bira, votka, viski, tekila hepsinin fiyatı adeta boyunu aştı

E-Devlet'te emekli maaşınız hesaplandı! 17 Temmuz öncesi zamlı maaşlar o gün öğreniliyor

Emeklinin fatura derdi rafa kalktı! Ödemeden önce hemen bunu yapın: Yüzde 50 indirim var

Kredi kartı limitlerinde tsunami! Bunu yapmayanın limiti şak diye düşecek

Göz çevresindeki kırışıklıkları dümdüz yapıyor! Bir gecede 10 yaş gençleşmenin doğal formülü

Acele eden daha az alıyor! Emekli promosyonuna başvuru için o tarihi bekleyen iki katını alacak!