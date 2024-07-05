Hazar Gölü kenarında şüpheli ölüm: 2 kişinin cansız bedeni bulundu!

Olay, Elazığ-Diyarbakır yolunun 41. kilometresinde bulunan Hazar Gölü kenarında silah sesi duyan vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan ilk incelemede Halil Ç. (29) ve Rukiye Y. (29)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili ilk bulgulara göre, Halil Ç.'nin önce Rukiye Y.'yi öldürdüğü ve ardından intihar ettiği tahmin ediliyor. Ayrıca, Rukiye Y. için ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu bilgisi de edinildi. Jandarma ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.