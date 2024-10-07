Hazar Turan Alim için Anlamlı Bir Veda Töreni

Bakırköy Adliyesi'nde, Hazar Turan Alim'in İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanmasının ardından bir veda töreni gerçekleştirildi. Tören, adliyenin Atrium Alanı'nda düzenlendi.

Katılımcılar ve Veda Mesajları

Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Gümüş, burada yaptığı konuşmada, Alim'in tecrübesi ve çözüm odaklı bakış açısının adliyeye büyük bir değer kattığını vurguladı.

Gümüş, "Sizin adliyemizden ayrılacak olmanız bizler için üzücü. Ancak, sizi İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı gibi yüksek bir göreve uğurluyoruz. Adliyemizdeki gayretlerinizin bu yüksek makamda da devam edeceğini umuyoruz," dedi.

Başsavcı Gümüş’ün Veda Mesajı

Başsavcı, meslek hayatları boyunca farklı yerlerde görev aldıklarını hatırlatarak, "Görevler geçicidir ancak kalıcı olan, burada bırakılan hoş seda ve hizmetlerdir. Sizi dürüstlüğünüz, adil yönetim anlayışınız ve hak ile adaletin tesisi için gösterdiğiniz çabalarla hatırlayacağız," şeklinde konuştu.

Gümüş, Alim'e yeni görevinde başarılar dileyerek, onurlu ve mutlu bir görev süreci temennisinde bulundu.

Yeni Atama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanmıştır.

Bakırköy Adliyesi'nde, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim için veda töreni düzenlendi. Hazar Turan Alim, burada konuşma yaptı.

Bakırköy Adliyesi'nde, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim için veda töreni düzenlendi. Hazar Turan Alim, burada konuşma yaptı.

Bakırköy Adliyesi'nde, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim için veda töreni düzenlendi. Hazar Turan Alim, burada konuşma yaptı.

Bakırköy Adliyesi'nde, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim için veda töreni düzenlendi. Hazar Turan Alim, burada konuşma yaptı.

Bakırköy Adliyesi'nde, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim için veda töreni düzenlendi. Hazar Turan Alim, burada konuşma yaptı.