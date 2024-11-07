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Hazine Bakanı Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Pekin'de Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:26
Hazine Bakanı Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AIIB'yi Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) merkezini ziyaret etmek üzere Pekin'e gitti.

Temaslar Devam Ediyor

Pekin'de bulunan Bakan Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi çerçevesinde burada çeşitli temasta bulunuyor. Bu kapsamda, AIIB Başkanı Cin Liçün ile bir görüşme gerçekleştirerek bankanın projeleri hakkında bilgi aldı.

AIIB'nin Rolü

2016 yılında Çin'in liderliğinde 57 ülkenin katılımıyla kurulan AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi gibi uluslararası altyapı projelerine finansman sağlamaktadır. Banka, başlangıçta 100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçmiş, zamanla 53 ülkeyi daha kabul ederek toplamda 110 üye ülkeye ulaşmıştır.

Küresel Etki

AIIB, üye ülkelerin dünya nüfusunun %81'ini ve küresel gayri safi hasılanın %65'inden fazlasını temsil etmesi ile önemli bir finansman kaynağı oluşturuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda), Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda), Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Pekin'deki merkezini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda), Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda), Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Pekin'deki merkezini ziyaret etti.

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