Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama: İşsizlik son 11 yılın en alt seviyesine ulaştı!

İşsizlik, cari denge ve sanayi üretimi rakamları üzerinde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme dengeleme politikalarının başarılı sonuç verdiğine dikkat çekti. Çalışmaların etkisi ile cari dengenin fazla verdiği ve yıllık açık oranının mayıs ayına oranla 9,6 milyar dolar azaldığını belirtti.

Bakan Şimşek açıklamasında, "Cari denge üzerindeki olumlu etkilerle birlikte, ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolarla tarihi bir yüksek seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yer alan,

"Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep.

Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e geriledi."

ifadeleri ile Bakan Şimşek işsizlik oranlarında son zamanların en önemli azalışının görüldüğüne dikkat çekti.

Her geçen gün, uygulamaya konulan politikaların ekonomik göstergeler üzerindeki etkilerini gözlemlendiğini ifade eden Şimşek, program hedeflerine adım adım yaklaşıldığını vurguladı. Ayrıca, ihracattaki zorlukları aşmak adına daha fazla çaba harcayarak, ekonomik büyümeyi sürdürmekte kararlı olduklarının da altını çizdi.