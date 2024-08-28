Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Dış Ticaret Açığı Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı dış ticaret verilerini sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Bakan, "Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor" dedi.

Yüksek Cari Açıkta Önemli Mesafe

Bakan Şimşek, makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi vurgulayarak, "Temmuzda yıllık dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum, temmuz ayı için yıllık cari açığın 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Beklentiler

Şimşek, ana hedefleri olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışını sağlama konusunda kararlılıklarını da dile getirdi.