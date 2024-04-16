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Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe KDV istismarına sınırlar koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda sektöründeki KDV istismarını önlemek için yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Taslakla birlikte, lokanta, kafe ve market gibi işletmelerin KDV uygulamasında şeffaflık sağlanarak rekabet eşitliği hedefleniyor

Yayın Tarihi: 16.04.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 21:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe KDV istismarına sınırlar koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda sektöründeki KDV istismarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Taslak, lokanta, kafe ve market gibi işletmelerin KDV uygulamasında şeffaflığı artırmayı ve rekabet eşitliğini sağlamayı amaçlıyor.

Taslak, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 şeklinde hesaplamasını öngörüyor. Böylece, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerin satışlarında daha adil bir vergilendirme sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca, taslağa göre bu işletmelerin telefon veya internet üzerinden sipariş alarak adrese gönderme veya gel-al gibi yöntemlerle gerçekleştirdikleri tüm satışlar da yüzde 10 KDV'ye tabi olacak. Bu düzenlemeyle, işletmeler arasında vergilendirme açısından eşitlik sağlanması ve istismarın önlenmesi amaçlanıyor.

Taslak aynı zamanda, işyeri ruhsatı bulunmayan ancak müşterilere servis yapabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin satışlarını da kapsıyor. Böylece, sektördeki tüm faaliyetlerin vergilendirme açısından denetim altına alınması hedefleniyor.

Bakanlık yetkilileri, taslağın amacının gerek yanlış uygulamaların gerekse suiistimallerin önüne geçmek olduğunu vurguladılar. Ayrıca, taslakla KDV oranlarında herhangi bir artışın öngörülmediği ve mevcut sistemin daha etkin bir şekilde uygulanmasının hedeflendiği belirtildi.

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