Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Vergi İncelemeleri Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan risk analizleri sonucunda, 2,815 büyük mükellefin %27'si üzerinde vergi incelemeleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dijital Vergi Bilgileri ve İncelemeler

Bakanlık, X sosyal medya platformunda dijital vergi levhası bilgileri paylaşan hesapların, vergi yükümlülükleriyle ilgili haberler yaptığını hatırlattı. Bu durum sonrası yapılan açıklamada, "Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırarak tespit etmek amacıyla vergi incelemelerine devam ediyoruz. Bu oran, gelecekte artırılacaktır," denildi.

Yeni Vergi Paketi ile Adalet ve Etkinlik

2023 Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program doğrultusunda, vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, TBMM'den onay alan yeni vergi paketi, "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını" amaçlıyor.

Paket İçeriği ve Hedefler

Yapılan açıklamada, bu paketle birlikte vergi cezalarının artırılacağı, bazı indirimlerin kaldırılacağı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede daha etkili olunacağı vurgulandı. İstisnalar nedeniyle vergi ödeyemeyen mükelleflere, artık kazançları üzerinden %10 asgari vergi ödeme yükümlülüğü getirileceği belirtildi.

Kayıt Dışılığıyla Mücadele Sürekliliği

Bakanlık, vergi incelemeleri ve saha denetimleri ile kayıt dışıyla mücadelenin sürdüğünü kaydetti. "Vergi kanunlarına uymayan mükellefler hakkında tüm yasal işlemler uygulanmaktadır" denildi.

Mükelleflerin, vergi mahremiyeti nedeniyle bireysel detaylar hakkında açıklama yapılmadığı, ancak ilgililerin kendi beyanlarıyla bilgi verebileceği ifade edildi. Vergide adalet ilkesi, bakanlığın politikalarının temel unsurunu oluşturuyor.