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Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:49
Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni Düzenlendi

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'yı anma töreninde yaptığı konuşmada, Mevlana'nın mirasının asırlar boyunca benzersiz bir ahenk içerisinde dilden dile, gönülden gönüle ulaştığını vurgulayarak, "Bizler bu mirası muhafaza etmeye, bu sesi dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmaya devam edeceğiz," dedi.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ilgili olarak, insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde, birlik duygusunun kaybının bedelini ağır şekilde ödenmiş olduğunu belirtti. Bugün yaşanan birçok sorunun temelinde insanların dayanışma ve kardeşlik ruhundan uzaklaşmasının yattığını ifade etti.

Mevlana'nın Evrensel Değeri

Kültür ve Turizm Bakanı, mevcut kaos ve çatışma ortamlarını göz önüne alındığında Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi şahsiyetlerin erdem ve değerlere ne kadar muhtaç olduğumuzu gösterdiğine dikkat çekti. Ersoy, insanların Mevlana'dan yaşamı güzelleştirmeyi öğrenmeleri gerektiğini ifade ederek, farklı milletlerin bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini belirtti.

Kültürel Mirasın Korunması

Ersoy, Mevlana'nın çağrısına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı: "Bu eşsiz kültürün muhafazası, aslına uygun icrası ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasına dönük birçok uygulama ve düzenlemeyi yürürlüğe almış bulunmaktayız."

Teşekkür ve Saygı Sunumu

Her yıl düzenlenen Vuslat Yıl Dönümü anma töreninin, gönül coğrafyasındaki büyük değerlerin maneviyatları önünde bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı: "Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir değere sahip olduğumuz için rabbimize sonsuz şükrediyoruz. Vuslatının 751. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da 'Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da 'Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da 'Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da 'Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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