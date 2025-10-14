HBVÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni: Rektör Bostancı'dan Eğitim ve İnsanlık Vurgusu

Tören ve Rektörün Mesajı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan HBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bostancı, üniversite eğitiminin yalnızca derslerden ibaret olmadığını; yapılan okumalar ve ilgi duyulan alanlarla üniversite hayatının daha kompleks bir yapı kazandığını belirtti. Öğrencilerin ilgi alanlarını eğitim gördükleri disiplinlerle sınırlamamalarını, erdemli, onurlu ve değerlerine sahip çıkan bireyler olmalarını öğütledi.

Bostancı'nın Gazze ve eğitim üzerine sözleri:

"Gazze'de bir ateşkes dönemi oldu, ümit ederim bu barışa evrilir ve iki devletli bir yapı kurulur. Ama Gazze'de acıların son bulması yeryüzünde başka yerlerde benzeri sahnelerin yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Dünyanın bir tarafında, özellikle egemenlerin dünyasında acımasız bir çark işliyor. Üniversitenin sıralarına gelen, buradan mezun olup çeşitli mekanizmalarda yer alan insanların insani değerlere ilişkin öğrenecekleri, edinecekleri müktesebat bana öyle geliyor ki bu dünyanın acımasız şekilde işleyen çarklarına karşı direniş hattı oluşturabilir. O yüzden eğitimin, üniversitelerin bence temel anlamlarından biri de insan olmayı öğretmek."

Öğrencilere çağrıda bulunan Bostancı, "Buradan mezun olduktan sonra dünyaya daha kararlı bir şekilde bakın. Bu ülkenin ve şüphesiz bütün dünyanın ufkuna bakın. Kollarınızı bu ülkenin değerlerini kucaklamak için açın ama bütün insanlığı da kucaklayın." dedi.

Müzik Dinletisi

Rektör Bostancı'nın konuşmasının ardından HBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti bir müzik dinletisi sundu.

