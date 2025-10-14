HBVÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni: Rektör Bostancı'dan Eğitim ve İnsanlık Vurgusu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin 2025-2026 açılışında Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı eğitim, insanlık ve Gazze mesajı verdi; konservatuvar dinleti sundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:04
HBVÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni: Rektör Bostancı'dan Eğitim ve İnsanlık Vurgusu

HBVÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni: Rektör Bostancı'dan Eğitim ve İnsanlık Vurgusu

Tören ve Rektörün Mesajı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan HBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bostancı, üniversite eğitiminin yalnızca derslerden ibaret olmadığını; yapılan okumalar ve ilgi duyulan alanlarla üniversite hayatının daha kompleks bir yapı kazandığını belirtti. Öğrencilerin ilgi alanlarını eğitim gördükleri disiplinlerle sınırlamamalarını, erdemli, onurlu ve değerlerine sahip çıkan bireyler olmalarını öğütledi.

Bostancı'nın Gazze ve eğitim üzerine sözleri:

"Gazze'de bir ateşkes dönemi oldu, ümit ederim bu barışa evrilir ve iki devletli bir yapı kurulur. Ama Gazze'de acıların son bulması yeryüzünde başka yerlerde benzeri sahnelerin yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Dünyanın bir tarafında, özellikle egemenlerin dünyasında acımasız bir çark işliyor. Üniversitenin sıralarına gelen, buradan mezun olup çeşitli mekanizmalarda yer alan insanların insani değerlere ilişkin öğrenecekleri, edinecekleri müktesebat bana öyle geliyor ki bu dünyanın acımasız şekilde işleyen çarklarına karşı direniş hattı oluşturabilir. O yüzden eğitimin, üniversitelerin bence temel anlamlarından biri de insan olmayı öğretmek."

Öğrencilere çağrıda bulunan Bostancı, "Buradan mezun olduktan sonra dünyaya daha kararlı bir şekilde bakın. Bu ülkenin ve şüphesiz bütün dünyanın ufkuna bakın. Kollarınızı bu ülkenin değerlerini kucaklamak için açın ama bütün insanlığı da kucaklayın." dedi.

Müzik Dinletisi

Rektör Bostancı'nın konuşmasının ardından HBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti bir müzik dinletisi sundu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin (HBVÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Itri Kongre...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin (HBVÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. HBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, törenin açılışında konuşma yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin (HBVÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Itri Kongre...

İLGİLİ HABERLER

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL