DOLAR
35,07 -0,09%
EURO
36,55 -0,56%
ALTIN
2.938,09 -0,74%
BITCOIN
3.580.211,87 -0,75%

HCQ Çalışması Kovid-19 Tedavi İddialarıyla 4 Yıl Sonra Geri Çekildi

Hidroksiklorokin (HCQ) maddesinin Kovid-19 tedavisinde etkili olabileceği iddiasıyla yayımlanan çalışma, etik onay eksikliği sebebiyle geri çekildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:45
HCQ Çalışması Kovid-19 Tedavi İddialarıyla 4 Yıl Sonra Geri Çekildi

HCQ ile Kovid-19 İlişkisi Tartışmalara Neden Oldu

Sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin (HCQ) maddesinin, Kovid-19 tedavisinde fayda sağlayabileceğini öne süren çalışma, 4 yılı aşkın bir süre sonunda "etik onay almaması" gerekçesiyle geri çekildi.

Nature ve Elsevier’den Açıklama

Nature dergisinin Uluslararası Antimicrobial Agents dergisine dayandırdığı açıklamalarda, HCQ'nın Kovid-19 tedavisindeki potansiyeline dair çalışmanın etik onay eksikliği sebebiyle geri alındığı belirtildi. Çalışmayı yayımlayan Elsevier veri tabanı ve Uluslararası Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği (ISAC), katılımcılardan çalışma öncesinde etik onay alındığını teyit edemediklerini bildirdi.

Didier Raoult'tan Eleştiriler

Çalışmanın kurucusu Didier Raoult, daha önce Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsü’nde görev yaparak Kovid-19 salgını sırasında dikkatleri üzerine çekmişti. Raoult'un çalışması, geri çekilen en çok atıf alan ikinci çalışma olarak kaydedildi. Ayrıca, çalışma hakkında etik kaygılar ve araştırmanın yürütülmesine dair oluşan şüpheler, geri çekilme sürecinin nedenleri arasında gösterildi.

Çalışmadan İsim Çıkarma Talebi

Fransız araştırmacı Philippe Brouqui, çalışmadan isminin çıkarılmasını talep ederken, Raoult'un etik sorun olmadığı yönünde savunmalar yaptığını ifade etti. Ayrıca, görüntü-adli tıp uzmanı ve bilimsel bütünlük danışmanı Elisabeth Bik, bu çalışmadan dolayı oluşan eleştirileri sıklıkla dile getirerek, geri çekilmesinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Bik, "Bu araştırma hiç yayımlanmamalıydı," dedi.

Veri Kalitesi ve Tekrar Eleştiriler

HCQ'nun Kovid-19 tedavisindeki etkinliği üzerine yapılan çalışma, veri kalitesi ve etik onay sürecinin belirsizliği nedeniyle çeşitli tepkilere maruz kalmıştı. Araştırma, Web of Science veri tabanında 3,400'den fazla atıf alarak, Kovid-19 hakkında geri çekilen en çok alıntılanan çalışma olmayı başarmıştı. Çalışmanın yazarlarından 3’ü de, metotları konusundaki endişeleri nedeniyle isimlerinin çalışmadan çıkarılmasını istemişti.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Firari Hükümlü Tırda Yakalandı
2
Gabon'da Gece Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
3
Erzurum'da 'Laf Atma' Cinayetinde Hapis Cezası: 1 Sanığa 11 Yıl 8 Ay
4
Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye, SİHA Pazarında Dünya Lideri
5
Manisa'da Şarampole Düşen Otomobilde 3 Yaralı
6
Denizli'de Yaralıların Olduğu Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Ankara'da Kayıp İbrahim Öztaş'ın Cesedi Bulundu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı