HCQ Çalışması Kovid-19 Tedavi İddialarıyla 4 Yıl Sonra Geri Çekildi

HCQ ile Kovid-19 İlişkisi Tartışmalara Neden Oldu

Sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin (HCQ) maddesinin, Kovid-19 tedavisinde fayda sağlayabileceğini öne süren çalışma, 4 yılı aşkın bir süre sonunda "etik onay almaması" gerekçesiyle geri çekildi.

Nature ve Elsevier’den Açıklama

Nature dergisinin Uluslararası Antimicrobial Agents dergisine dayandırdığı açıklamalarda, HCQ'nın Kovid-19 tedavisindeki potansiyeline dair çalışmanın etik onay eksikliği sebebiyle geri alındığı belirtildi. Çalışmayı yayımlayan Elsevier veri tabanı ve Uluslararası Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği (ISAC), katılımcılardan çalışma öncesinde etik onay alındığını teyit edemediklerini bildirdi.

Didier Raoult'tan Eleştiriler

Çalışmanın kurucusu Didier Raoult, daha önce Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsü’nde görev yaparak Kovid-19 salgını sırasında dikkatleri üzerine çekmişti. Raoult'un çalışması, geri çekilen en çok atıf alan ikinci çalışma olarak kaydedildi. Ayrıca, çalışma hakkında etik kaygılar ve araştırmanın yürütülmesine dair oluşan şüpheler, geri çekilme sürecinin nedenleri arasında gösterildi.

Çalışmadan İsim Çıkarma Talebi

Fransız araştırmacı Philippe Brouqui, çalışmadan isminin çıkarılmasını talep ederken, Raoult'un etik sorun olmadığı yönünde savunmalar yaptığını ifade etti. Ayrıca, görüntü-adli tıp uzmanı ve bilimsel bütünlük danışmanı Elisabeth Bik, bu çalışmadan dolayı oluşan eleştirileri sıklıkla dile getirerek, geri çekilmesinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Bik, "Bu araştırma hiç yayımlanmamalıydı," dedi.

Veri Kalitesi ve Tekrar Eleştiriler

HCQ'nun Kovid-19 tedavisindeki etkinliği üzerine yapılan çalışma, veri kalitesi ve etik onay sürecinin belirsizliği nedeniyle çeşitli tepkilere maruz kalmıştı. Araştırma, Web of Science veri tabanında 3,400'den fazla atıf alarak, Kovid-19 hakkında geri çekilen en çok alıntılanan çalışma olmayı başarmıştı. Çalışmanın yazarlarından 3’ü de, metotları konusundaki endişeleri nedeniyle isimlerinin çalışmadan çıkarılmasını istemişti.