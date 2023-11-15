HDP önünde evlat nöbeti: Muşlu aileler, çocuklarını PKK’dan istiyor

Çocuklarını PKK’ya kaptıran Muşlu aileler, HDP önünde eylem yapıyor

Aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, partinin il binası önünde oturma eylemi yapıyor. Aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Aileler, “Halk düşmanı parti”, “Evlatlarımızı vereceksiniz”, “Ha HDP ha PKK”, “Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir”, “Halkı dolandıran parti”, “Anneler direniyor”, “Artık yeter yakamızdan düşün” ve “Yeter artık evlatlarımızı bırakın” yazılı pankartlar taşıdı.

Aileler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarını tutarak, onlara dağdan inmeleri ve devlete teslim olmaları çağrısında bulundu. Aileler, çocuklarının hayatlarından endişe duyduklarını ve HDP’nin onları kandırdığını söyledi.

Ayten Koçhan, 2 yıldır eylem yaptıklarını ve çocuklarının seslerini duymak istediklerini belirtti. Oğlunun peşinde olduğunu ifade eden Koçhan, “PKK ve HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yeter anneler, babalar ağladı. Onların çocukları güzel yerlerde, bizimkiler dağların başında. Oğlum gelin devlete teslim olun. Yolunuz yol değil, siz neyin peşindesiniz. Bu Türk-Kürt davası değil. Dönün devlete sığının.” dedi.

Şahinaz Özcan da 7 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. “Çocuğumu HDP’den, PKK’dan istiyorum. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Atilla, eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Kürt davası değil. Dağda ne yapıyorsunuz. Bu boş bir davadır. Gelsinler devlete teslim olsunlar.” diye konuştu.