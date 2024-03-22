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The Economist'ten seçim öncesi dikkat çeken Kurum ve İmamoğlu analizi

Yerel seçimlere 2 haftadan az bir süre kala yabancı basının gözü İstanbul'da. Seçimlerde İstanbul'u kimin kazanacağı merak konusu iken, İngiliz "The Economist" dergisi İstanbul seçimlerinin ana gündem maddesinin "deprem hazırlığı" olduğunu okuyucularına aktardı. "İmamoğlu'nun kendi işi de tehlikede olacak" yorumunu yapan dergi, Kurum'un 650 bin konut yapma sözünü hatırlattı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 20:33
The Economist'ten seçim öncesi dikkat çeken Kurum ve İmamoğlu analizi

Yerel seçimlere az bir süre kala, İngiliz "The Economist" dergisinin İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir haberi var. Dergi, seçimlerin ana gündem maddesinin deprem hazırlığı olduğunu aktarıyor.

Habere göre, İstanbul'daki Belediye Başkanlığı yarışında deprem korkusu öne çıkıyor. Özellikle 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul'un yaşlanan konut envanterinin durumuna ilişkin endişeler artmış durumda.

İstanbul'un nüfusunun yaklaşık 16 milyon olduğu belirtilirken, önde gelen sismologların bölgede 2030'dan önce 7,0 büyüklüğünde bir deprem olasılığını yüzde 60'ın üzerinde gördükleri ifade ediliyor.

Haberde, İstanbul'un altyapısının iyi durumda olduğu ancak binaların çoğunluğunun gerekli yönetmeliklere uygun olmadığı vurgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem konusundaki endişeleri ve yaklaşık 200 bin binanın risk altında olduğu uyarısı da haberde yer alıyor.

İmamoğlu'nun çabalarına rağmen, belediyenin inşaat şirketinin sadece 10 bin konutun tamamlandığı ve yıkılan bina sayısının 2 bini geçmediği belirtiliyor. Buna karşın, AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un 5 yıl içinde 650 bin yeni konut sözü verdiği ve bu konuda İmamoğlu'nun daha mütevazı bir vaatte bulunduğu ifade ediliyor.

İstanbul'daki yerel seçimlerin ardında, deprem hazırlıklarının önemli bir gündem maddesi olarak kalacağına dikkat çekiliyor.

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