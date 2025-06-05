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Hegseth'ten NATO'ya Trump'ın Mesajı: Savunma Harcamaları Artmalı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda müttefiklerden savunma harcamalarını artırmalarını talep etti.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:48
Hegseth'ten NATO'ya Trump'ın Mesajı: Savunma Harcamaları Artmalı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Donald Trump yönetiminin NATO'ya yönelik mesajlarını bir kez daha gündeme getirdi. Hegseth, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Hegseth, toplantının başında Genel Sekreter Mark Rutte ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "NATO'daki her ülkenin, karşı karşıya olduğumuz tehditlerin bir kabulü olarak yüzde 5 seviyesinde katkıda bulunması gerektiğini anlaması önemlidir." diyerek, bu dönüşümde Trump'ın önemli bir rol oynadığını belirtti.

"İddia ediyorum ki NATO'yu yeniden bir ittifak olarak dizayn etmek için Başkan Trump'tan daha fazlasını yapan olmadı" ifadesini kullanan Hegseth, ABD'nin müttefikleriyle birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Hegseth, "Güç yoluyla caydırıcılık ve barış sağlanabilir, ancak bu yalnızca ABD'ye güvenerek olamaz." şeklinde konuştu.

Rutte, Hegseth ve Trump'ın savunma harcamaları konusundaki tutumlarının net olduğunu ifade ederek, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de yapılacak zirvenin kritik önem taşıdığını vurguladı. Rutte, NATO topraklarında 1 milyar insanı güvende tutmak için alınması gereken "yetenek hedefleri" üzerinde anlaşmanın sağlanacağına inandığını belirtti.

NATO Zirvesi'nde yapılacak olan iç görüşmelerin, Avrupa ve Kanada müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmalarına yönelik beklentileri de beraberinde getireceğini dile getiren Rutte, gerekli harcamaların artırılmadığı takdirde bu hedeflerin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. Önemli yeteneklerden bahsederken, hava savunma sistemleri, manevra kabiliyetine sahip kara unsurları, uzun menzilli füzeler ve komuta kontrol sistemlerinin gündemde olduğunu ekledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı girişinde Genel Sekreter Mark Rutte ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı girişinde Genel Sekreter Mark Rutte ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

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