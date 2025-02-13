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Hegseth: 'Ukrayna'ya İhanet Etmiyoruz' Sergilediği Duruşla Dikkat Çekti

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Trump'ın Ukrayna stratejisinin ihanet olmadığını vurgulayarak, barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:48
Hegseth: 'Ukrayna'ya İhanet Etmiyoruz' Sergilediği Duruşla Dikkat Çekti

Hegseth, NATO Toplantısında Barış Mesajı Verdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki barış çabalarının 'ihanet' olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Hegseth, Trump'ın bu müzakerede başarılı olabileceğini ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu öne sürdü.

Brüksel'den Kritik Vurgular

Hegseth, Brüksel'de düzenlenen toplantıya katılmanın kendisi için önemli olduğunu belirtirken, geçmişte Afganistan'da NATO misyonunda görev aldığını vurguladı. Şu anda, ittifakın çok daha büyük bir tehlikeyle başa çıkması gerektiğini dile getiren Hegseth, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa için bir uyanış çağrısı niteliğinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Savunma Harcamalarının Artırılması Gerektiğine Dikkat Çekti

Hegseth, NATO üyesi ülkelerin, mevcut savunma harcamalarının yetersiz olduğunu ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) %2'si olan hedefin %5'e çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bu durumun, Rusya'nın toprak alma girişimlerine karşı durmak için Avrupa'nın üstlenmesi gereken bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Haber Turu Olumsuz Değil

Bir gazetecinin, yeni ABD yönetiminin Ukrayna'ya ihanet niteliğini taşıyıp taşımadığına dair sorusunu yanıtlayan Hegseth, 'Bu kesinlikle bir ihanet değil' dedi. Hegseth, Trump'ın dünya üzerindeki en iyi müzakereci olduğunu ve barış sağlayabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Ayrıca, Başkan Trump'ın, Ukrayna misyonuna ABD'den daha büyük bir taahhütte bulunan başka bir ülke olmadığını vurguladı.

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