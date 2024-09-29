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Helene Kasırgası ABD'de Felakete Yol Açtı

Florida'da 4 kategorisinde karaya vuran Helene Kasırgası, 64 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:38
Helene Kasırgası ABD'de Felakete Yol Açtı

Helene Kasırgası'nın Yıpratıcı Etkileri

ABD'nin Florida eyaletinin kıyılarına 4 kategorisi ile inen Helene Kasırgası, şiddetli rüzgarları ve yoğun yağışları ile ciddi bir felakete neden oldu. Kasırga, farklı eyaletlerde en az 64 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Kasırga ve Sonuçları

Helene Kasırgası, Florida’nın kuzeybatı kıyılarını saatte yaklaşık 225 kilometre hızla vurdu. Bunun sonucunda North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde ciddi can ve mal kaybı yaşandı.

Kasırganın yol açtığı elektrik kesintilerinden milyonlarca kişi etkilendi. İlk belirlemelere göre, Florida'da 1,2 milyon, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da 600 bin hane ve iş yerinde elektrik yok.

Federal Yardım Talebi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ettiğini duyurdu. Bu kapsamda, kasırgadan etkilenenlere yönelik federal yardım sağlanması talimatı verildi.

Uzmanların Değerlendirmeleri

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceğini açıkladı. Uzmanlar, Helene Kasırgası'nın neden olduğu hasarın 15 ila 26 milyar dolar arasında olabileceğini belirtti.

Kasırga, Florida'dan sonra kısa sürede Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de vurdu.

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