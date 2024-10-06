Helene Kasırgası'nın Yol Açtığı Can Kaybı 227'ye Yükseldi

Helene Kasırgası'nın Ardından Acı Bilanço

ABD'nin Florida eyaletini kasırga olarak vuran Helene, ülkede büyük yıkıma neden oldu. 4. kategori olarak sınıflandırılan bu kasırga, kıyıları saatte 225 kilometre hızla vurdu ve 227 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Etki Alanı Genişliyor

Kasırganın şiddetli rüzgarları ve su baskınları, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia gibi pek çok eyalette can kaybı artışına neden oldu. Yetkililer, kayıp sayısının hala net olmadığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Açık Kalan Yol Sorunları

Kasırga sonrası bölgedeki yüzlerce yol ulaşıma kapalı durumda. Helene, 2005 yılındaki Katrina Kasırgası'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla can kaybına yol açan kasırga olarak kayda geçti.

Federal Yardım ve Durum İlanı

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da afet durumu ilan ederek, kasırgadan etkilenenlere yardım için federal destek talimatı verdi. Florida'daki ilk aşamada 1.2 milyon, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1.3 milyon ve North Carolina'da 600 bin ev ve iş yeri elektrik kesintisi yaşadı.