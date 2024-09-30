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Helene Kasırgası'nın Yol Açtığı Felaket: Ölü Sayısı 90'ı Geçti

Florida'dan Kuzey Carolina'ya kadar uzanan Helene Kasırgası, 90'dan fazla can aldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 08:46
Helene Kasırgası'nın Yol Açtığı Felaket: Ölü Sayısı 90'ı Geçti

Helene Kasırgası'nın Etkileri Hâlâ Devam Ediyor

ABD'nin Florida eyaletini yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası, birçok eyalette ağır hasara yol açtı. Geçtiğimiz hafta 4. kategori ile meydana gelen bu doğal afet, ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde ölü sayısının 90'ı geçtiğini ortaya koydu.

Ölü Sayısında Artış

Yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida ve Virginia'da en az 90 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. CNN haberine göre, Kuzey Carolina'nın Buncombe bölgesinde 600 kişiden hâlâ haber alınamıyor ve eyalet genelinde 36 ölüm kaydedildi.

Başkan Biden’ın Ziyareti Bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan etkilenen bölgeleri bu hafta içinde ziyaret etmeyi planlıyor. Kasırga nedeniyle afet durumu ilan eden başkan, federal yardım talimatı verdi.

Enerji Kesintileriyle Mücadele

Kasırga, Florida'da 1,2 milyondan fazla, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da ise 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden oldu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene'nin etkilerini sürdürdüğünü ve bölgelerdeki hasarın boyutunun hala netleşmediğini bildirdi.

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