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Helsing, Ukrayna'ya 6 Bin Yapay Zeka Destekli İHA Tedarik Edecek

Helsing, Ukrayna'ya 6 bin HX-2 İHA sağlayacak, sistemin yapay zeka yetenekleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:27
Helsing, Ukrayna'ya 6 Bin Yapay Zeka Destekli İHA Tedarik Edecek

Helsing İHA Tedarik Projesini Duyurdu

Almanya'nın güneyinde bulunan savunma teknoloji firması Helsing, Ukrayna için 6 bin adet yapay zeka destekli HX-2 İnsansız Hava Aracı (İHA) tedarik edeceğini açıkladı. Bu gelişmiş İHA'lar, modern askeri ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlandı.

HX-2'nin Özellikleri

Yeni nesil HX-2 İHA, 100 kilometrelik menzil, 12 kilogramlık yük kapasitesi ve saatte 220 kilometreye ulaşan hız gibi etkileyici özelliklere sahip. Yapay zeka destekli bu sistem, zorlu hava koşulları ve elektronik harp karşı önlemleri altında bile etkili bir şekilde görev yapabilme kapasitesine sahip olarak dikkat çekiyor.

Helsing Kurucu Ortağından Açıklama

Helsing'in kurucu ortağı Gundbert Scherf, "HX-2 üretimini, yeni siparişlere uygun olarak arttırıyoruz. Ukrayna'daki savaş, modern ve hassas teknolojilerin eski sistemlere göre sayısal dezavantajları giderme potansiyelini göstermektedir. NATO, bu durumlardan gerekli dersleri çıkarmalıdır" dedi.

Tedarik Takvimi ve Hedefler

Şirket, verilen siparişlerin tamamlanmasını 2025 yılı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu sürecin ardından, Ukrayna'nın İHA kabiliyetlerinin belirgin şekilde gelişmesi bekleniyor. Ayrıca, HX-2'ler tanksavar mühimmat taşıma kapasitesine sahip olup, askeri hedeflere saldırı düzenleme yeteneği ile de dikkat çekiyor.

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